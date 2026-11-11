ராமேஸ்வரத்தில் கசியும் குடிநீர் தொட்டியால் ஆபத்து

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ADDED : நவ 10, 2026 10:59 AM
ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரத்தில் குடிநீர் கசிந்த நகராட்சி மேல்நிலைத் தொட்டி இடிந்து விழும் அபாயம் உள்ளது. இதனால் மக்களுக்கு விபரீதம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
ராமேஸ்வரம் நகராட்சி சார்பில் சந்தன மாரியம்மன் கோயில் எதிரே 20 ஆயிரம் லி., கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டி அமைக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் மார்க்கெட் தெரு, சந்தன மாரியம்மன் கோவில் தெரு, முஸ்லிம் தெரு உள்ளிட்ட பல தெரு குழாய்களுக்கு குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குடிநீர் தொட்டியை சுற்றியுள்ள சிமென்ட் கலவை உப்புக்காற்றில் அரிக்கப்பட்டு, குடிநீர் கசிந்தது. இதனால் குடிநீர் தொட்டியை சுற்றிலும் பாசி படர்ந்து இருந்தது.
இதனை நகராட்சி நிர்வாகம் மராமத்து செய்து புதுப்பித்தது. ஆனால் தரமற்ற மராமத்து பணியால் மீண்டும் சிமென்ட் கலவை பெயர்ந்து, குடிநீர் கசிந்து வருகிறது. இதனை பராமரிப்பு செய்யாவிடில், எப்போது வேண்டுமானாலும் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. இதனால் மக்களுக்கு விபரீதம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதால் சேதமடைந்த குடிநீர் தொட்டியை புதுப்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
சார் படம் சீனிவாசன் அனுப்பி உள்ளார்.