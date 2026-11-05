தேர்வை கொண்டாடுவோம் கல்லுாரியில் விழிப்புணர்வு

UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:10 PM
ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் அன்னை ஸ்கொலாஸ்டிகா கல்லுாரியில் தேர்வை கொண்டாடுவோம் எனும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பாம்பனில் உள்ள அன்னை ஸ்கொலாஸ்டிகா கல்லுாரியில் பிளஸ் 1, 2
வகுப்பு மற்றும் கல்லுாரி மாணவிகளுக்கான ' தேர்வை கொண்டாடுவோம் ' எனும் தலைப்பில் விழிப்புணர்வு மற்றும் தன்னம்பிக்கை வளர்க்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் டாக்டர் ஜெகன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கை வளர்த்து பாடப்பிரிவு தேர்வை அச்சம் இன்றி மகிழ்வுடன் எதிர்கொள்வதற்கான வழிமுறைகள், வாழ்க்கையில் உயர்ந்த இலக்குகளை அடைவது விளக்கி பேசினார்.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு கல்லுாரி தலைமை நிர்வாகி அகஸ்டின் தலைமை வகித்தார். தாய்தமிழ் அறக்கட்டளை இயக்குநர் பழனிச்சாமி, மீனவர் சங்கத் தலைவர் சேசுராஜ், தங்கச்சிமடம் நுகர்வோர் மைய தலைவர் பாண்டி பங்கேற்றனர்.