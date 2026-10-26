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பரமக்குடி பஸ் ஸ்டாண்டில் சிறிய மழைக்கும் தேங்கும் மழை நீர்
பரமக்குடி பஸ் ஸ்டாண்டில் சிறிய மழைக்கும் தேங்கும் மழை நீர்
UPDATED : அக் 25, 2026 03:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 03:44 PM
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பரமக்குடி: பரமக்குடியில் சிறிதளவு மழை பெய்தாலும் பஸ் ஸ்டாண்டில் தண்ணீர் தேங்குவதால் பயணிகள் அவதி அடைகின்றனர்.
பரமக்குடி பஸ் ஸ்டாண்டில் இடம் பற்றாக்குறையாக உள்ளது. பஸ் ஸ்டாண்டில் கழிவுநீர் வாறுகால் முறையாக அமைக்கப்படவில்லை. கடைகள் ஏராளமாக பெருகியதால் பயணிகள் நிற்பதற்கு வழியின்றி தவிக்கின்றனர். தற்போது பஸ்கள் நுழையும் மற்றும் வெளியேறும் இடங்களில் மழை நீருடன் கழிவுநீரும் வெளியேற முடியாமல் தேங்குவதால் மாணவர்கள், மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
ஆகவே பஸ் ஸ்டாண்டில் தண்ணீர் தேங்குவதை உடனடியாக வழிந்தோட நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.