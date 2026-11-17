திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றுங்ககாவடி, வேல் உடன் ஹிந்து முன்னணி மனு
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றுங்ககாவடி, வேல் உடன் ஹிந்து முன்னணி மனு
UPDATED : நவ 16, 2026 04:50 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:46 PM
ராமநாதபுரம்: மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஹிந்து முன்னணியினர் வேல், காவடியுடன் வந்து ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர். அப்போது மாவட்டத்தலைவர் ராமமூர்த்தி கூறியதாவது:
திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணி சுவாமி கோயில் மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டி முருக பக்தர்கள் போராடி வருகின்றனர். 2025 டிச., 3ல் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது.
அதனை கடந்த தி.மு.க., அரசு அமல்படுத்தவில்லை. எனவே முதல்வர் விஜய் நீதிமன்ற உத்தரவு, முருக பக்தர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட வேண்டும் என கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் வழியாக வலியுறுத்தியுள்ளோம் என்றார்.––