பரமக்குடி பஸ்ஸ்டாண்டில் பூட்டப்பட்ட கழிப்பறை

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ADDED : நவ 10, 2026 10:59 AM
பரமக்குடி: பரமக்குடி பஸ்ஸ்டாண்டில் இலவச கழிப்பறை பூட்டப்பட்டுள்ளதால் சுகாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
பரமக்குடி நகராட்சியில் 1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். இதே போல் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு கிராமங்களில் இருந்து 25 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வந்து செல்கின்றனர். இவர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடும் இடமாக பஸ் ஸ்டாண்ட் திகழ்கிறது. நகரில் கழிப்பறைகள் ஆங்காங்கே திறக்கப்படாமல் உள்ள நிலையில், பஸ் ஸ்டாண்டிலும் இந்த நிலை உள்ளதால் சுகாதாரம் கேள்விக்குறியாகி வருகிறது.
இங்குள்ள கட்டண கழிப்பறை ஒரு பகுதியில் மட்டும் உள்ளதால், மறு பக்கத்தில் பொதுமக்கள், பயணிகள் திறந்த வெளியை கழிப்பிடமாக மாற்றும் அவல நிலை உள்ளது. ஒவ்வொரு முறையும் 5 முதல் 10 ரூபாய் வரை கொடுத்து கழிப்பறையை பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. மேலும் இரவு நேரங்களில் கட்டண கழிப்பறை பூட்டப்படுவதால் வெளியூர் பயணிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே இலவச கழிப்பறையை நகராட்சி அதிகாரிகள் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.