/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/லாட்டரி சீட்டு விற்றவர் கைது
UPDATED : நவ 18, 2026 06:00 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:56 PM
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திருவாடானை: திருவாடானை அருகே வெள்ளையபுரத்தை சேர்ந்தவர் அன்வர் சகாத் 54.
இவர் மங்களக்குடி பஸ்ஸ்டாப்பில் லாட்டரி சீட்டுகளை விற்பனை செய்தார். திருவாடானை எஸ்.ஐ., சதீஷ் மற்றும் போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பல்வேறு பெயர்களில் உள்ள லாட்டரி சீட்டுகளை விற்றுக் கொண்டிருந்த அன்வர் சகாத்தை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து லாட்டரி சீட்டுகள் விற்ற ரூ.7200 பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.