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பெரிய கண்மாயில் குறைந்த அளவில் மழை நீர் தேக்கம்: விவசாயிகள் கவலை
பெரிய கண்மாயில் குறைந்த அளவில் மழை நீர் தேக்கம்: விவசாயிகள் கவலை
UPDATED : அக் 30, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 30, 2026 08:17 PM
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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பெரிய கண்மாயில் குறைந்த அளவிலான தண்ணீர் மட்டுமே தேங்கியுள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தின் இரண்டாவது பெரிய கண்மாய் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பெரிய கண்மாய். இங்கு மழைக் காலத்தில் தேக்கப்படும் தண்ணீரால் 12 ஆயிரத்து 142 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசனம் பெறுகின்றன. இந்நிலையில், மழைக்காலம் துவங்கி பருவமழை பெய்த நிலையிலும் பெரிய கண்மாயில் ஒரு அடி தண்ணீருக்கும் குறைவாக தேங்கியுள்ளது.
இதனால், பாசன விவசாயிகள் போதிய தண்ணீரின்றி பாதிப்படையும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். எனவே மாவட்ட நிர்வாகம், வைகை அணையில் இருந்து பெரிய கண்மாய்க்கு பாசன நீர் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.