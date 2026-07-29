மதுரை--பெங்களூரு வந்தே பாரத் ரயிலை ராமேஸ்வரம் வரை இயக்க வலியுறுத்தல்
மதுரை--பெங்களூரு வந்தே பாரத் ரயிலை ராமேஸ்வரம் வரை இயக்க வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:14 AM
ராமநாதபுரம்: மதுரை--பெங்களூரு வந்தே பாரத் ரயிலை ராமேஸ்வரம் வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என ரயில் பயணிகள் சங்கத்தினர் வலியுறுத்தினர்.
ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு வாராந்திர சிறப்பு ரயில் மட்டும் இயக்கப்படுகிறது. இதனால் ராமேஸ்வரம், பரமக்குடி, சிவகங்கை பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் பெங்களூரு செல்வதற்குமதுரை, திருச்சி செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. மதுரை--பெங்களூரு இடையே இயக்கப்படும் வந்தே பாரத் ரயிலை ராமேஸ்வரம் வரை இயக்கினால் ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு தினசரி ரயில் சேவை கிடைக்கும். இதுகுறித்து ராமேஸ்வரம்ரயில் பயணிகள் சங்கத்தினர் கூறியதாவது:
மதுரையில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு தினமும் அதிகாலை 5:15 மணிக்கு வந்தே பாரத் ரயில் இயக்கப்படுகிறது. மறு மார்க்கமாக பெங்களூருவில் இருந்து மதியம் 1:30 மணிக்கு புறப்படும் ரயில் இரவு 9:40 மணிக்கு மதுரை வந்தடைகிறது.
மதுரை வரை வரும் வந்தே பாரத் ரயிலை ராமேஸ்வரத்திற்கு நீட்டிக்க வேண்டும். திருச்சியில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு ஏற்கனவே நேரடி ரயில்கள் உள்ளதால், வந்தே பாரத் ரயிலை திண்டுக்கல், கரூர் வழித்தடத்தில் இயக்கினால் பயண நேரம் குறையும். இதனால் ராமேஸ்வரம் வரும் யாத்ரீகர்கள் மட்டுமின்றி வணிகர்கள், மாணவர்கள் பயனடைவர் என்றனர்.