/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/நாக ஈஸ்வரருக்கு மாத சிவராத்திரி
UPDATED : நவ 07, 2026 03:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:06 PM
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ரெகுநாதபுரம்: ரெகுநாதபுரம் அருகே ராணி மங்கம்மாள் சாலை செல்லும் வழியில் வண்ணாங்குண்டு கிராமத்தில் மகாமுனீஸ்வரர் கோயில் உள்ளது. நுாற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த ஆலமரத்தின் கீழ் அலங்கார பந்தலில் நாக ஈஸ்வர பெருமானுக்கு ஐப்பசி மாத சிவராத்திரியை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. மூலவருக்கு 11 வகை அபிஷேக அலங்கார தீபாராதனைகள் நடந்தது.
பக்தர்கள் சிவ நாம அர்ச்சனை, நாமாவளி, கூட்டுப் பிரார்த்தனை உள்ளிட்டவைகளை செய்தனர். பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. பூஜைகளை ராமேஸ்வரம் சிவனடியே சிந்திக்கும் சிவனடியார்கள் திருக்கூட்டத்தினர் மற்றும் குச்சிலிய மடத்து மகாமுனீஸ்வரர் கோயில் அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.