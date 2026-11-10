ஐந்திணை பூங்காவில் மிளகாய்: குழித்தட்டு நாற்றுகள் பராமரிப்பு
ஐந்திணை பூங்காவில் மிளகாய்: குழித்தட்டு நாற்றுகள் பராமரிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 03:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:47 PM
திருப்புல்லாணி: ராமநாதபுரம் அருகே அச்சடிபிரம்பு பகுதியில் ஐந்திணை பாலை நில பூங்காவில் சம்பா (குச்சி) மிளகாய் சாகுபடிக்காக குழித்தட்டு முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
குழித்தட்டு என்பது நீள்வாக்கு மற்றும் அகலவாக்கில் 98 நாற்றுகள் கொண்டதாகும். தென்னை நார் பித்து, மற்றும் உரங்களை பயன்படுத்தி நீரூற்றி வளர்க்கப்படுகிறது. அதிக வெளிச்சம் மற்றும் வெயிலின் தாக்கத்தில் இருந்து பாதுகாக்க உரிய முறையில் பசுமை வலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலர் ஒருவர் கூறியதாவது:
தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கத்தால் குழித்தட்டு மிளகாய் நாற்றுகள் இலவசமாக விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. மாவட்டத்தில் உள்ள வட்டாரத்தில் இயங்கி வரும் தோட்டக்கலை துறையில் பதிவு செய்த விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே எண்ணிக்கை அடிப்படையில் மிளகாய் நாற்றுகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.
கடந்த மாதம் முதல் தற்போது வரை பணியாளர்கள் மூலம் மிளகாய் விதை மூலம் நாற்றுகள் வளர்க்கும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது என்றனர்.