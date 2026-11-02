பாம்பன் ரயில் பாலத்தில் மின் கம்பி பராமரிப்பு

UPDATED : அக் 28, 2026 07:15 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:13 PM
ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் ரயில் பாலத்தில் மின்கம்பிகள் பராமரிப்பு பணி நடக்கிறது.
பாம்பன் கடலில் அமைத்த புதிய ரயில் பாலத்தில் மின்சார கம்பிகள் அமைத்து 2025 ஏப்.,6 முதல் ரயில் போக்குவரத்து துவங்கியது. இதில் துவக்கத்தில் மின்சார ரயில் இயக்காத நிலையில், சில மாதங்களுக்கு முன்பிருந்து மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் பாம்பனில் உப்புக் காற்று அதிகமாக வீசுவதால் மின் கம்பிகள் மற்றும் மின்கம்பி இணைப்பில் உள்ள துாணில் அடிக்கடி துருப்பிடித்து சேதமடைய வாய்ப்பு உள்ளது.
இதனால் மாதந்தோறும் ரயில்வே மின் பொறியாளர்கள் பராமரித்து வருகின்றனர். அதன்படி நேற்று மதுரையில் இருந்து சிறப்பு மின்சார ரயிலில் வந்த மின் பொறியாளர்கள், பாம்பன் பாலத்தில் உள்ள மின்கம்பிகளை சரி செய்தும் துருப்பிடித்த மின் இணைப்பு கம்பிகளை அகற்றி புதிய கம்பிகள் பொருத்தி புதுப்பித்தனர்.