/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/கண்மாய்கரையில் மயங்கி விழுந்தவர் பலி
UPDATED : அக் 14, 2026 04:39 PM
ADDED : அக் 14, 2026 04:36 PM
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திருவாடானை: திருவாடானை அருகே சிறுகம்பையூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கருப்பையா 53, என்.மங்கலம் கிராமத்தில் தங்கி கூலி வேலை செய்து வந்தார்.
நேற்று முன்தினம் மாலை அடுத்தகுடி கண்மாய்கரையில் அமர்ந்து மது அருந்தியுள்ளார். போதை அதிகமான நிலையில் மயங்கி விழுந்து இறந்தார். இரவு முழுவதும் திரும்பாததால் அவரது குடும்பத்தினர் அவரை தேடிவந்தனர். நேற்று காலை கண்மாய்கரையில் உடல் கிடப்பது தெரிந்தது. திருவாடானை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.