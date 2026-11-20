கொலை வழக்கில் ஆஜராகாத நபர்தேடப்படும் குற்றவாளி அறிவிப்பு
கொலை வழக்கில் ஆஜராகாத நபர்தேடப்படும் குற்றவாளி அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 19, 2026 11:16 PM
ADDED : நவ 19, 2026 07:58 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் புது அக்ரஹாரம் அருகே நொச்சிவயல் ரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் மாரீஸ்வரன் 44. இவர் 2023ல் மது போதையில் நடந்த தகராறில் கொத்த தெருவை சேர்ந்த முகனன் 47, என்பவரை கல்லால் தாக்கி கொலை செய்தார். இவ்வழக்கில் ராமநாதபுரம் பஜார் போலீசார் முதல் குற்றவாளியாக மாரிஸ்வரனை கைது செய்தனர்.
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவர் ஜாமினில் வெளியே வந்தார். அதன் பிறகு மாரீஸ்வரன் மீண்டும் ஆஜராகவில்லை. அவரை தேடி வரும் நிலையில், மாரீஸ்வரன் நவ.,25 காலை 10:30 மணிக்கு ராமநாதபுரம் கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம் முன்பு ஆஜராகி வழக்கு குறித்து பதிலளிக்க வேண்டும் என அக்.,29 ல் கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மாரிஸ்வரன் தொடர்ந்து தலைமறைவாக உள்ளார்.
அவரது ஜாமின்தாரர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அதன் பிறகும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை. இதையடுத்து அவர் தேடப்படும் குற்றவாளியாக பொதுமக்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது என பஜார் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் சோனைமுத்து தெரிவித்துள்ளார்.