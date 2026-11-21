தொழில் தகராறில் சிற்பியை அடித்து கொன்றவருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை
தொழில் தகராறில் சிற்பியை அடித்து கொன்றவருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை
UPDATED : நவ 20, 2026 05:28 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:22 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானையில் முன்விரோதத்தில் சிற்பியை அடித்துக் கொலை செய்த டைல்ஸ் தொழிலாளிக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து மாவட்ட கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
திருவாடானை பாரதிநகரைச் சேர்ந்தவர் சுரேஷ்குமார் 49. சிலைகள் செய்யும் சிற்பி வேலை செய்து வந்தார். கோயில்களில் சிற்ப வேலை நடக்கும்போது சுரேஷ்குமாரையும், டைல்ஸ் பதிப்பதற்கு ஆதியூரைச் சேர்ந்த சுந்தரம் மகன் கண்ணன் 30, என்பவரையும் ஒப்பந்ததாரர்கள் நியமிப்பர். பணியின் போது கண்ணன் மது அருந்தி வருவதை சுரேஷ்குமார் கண்டித்துள்ளார். இதனால் இருவருக்கும் முன்விரோதம் இருந்தது.
இந்நிலையில் 2024 மார்ச் 19ல் பண்ணவயல் டாஸ்மாக் கடை பகுதியில் வைத்து இருவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. அப்போது அங்கிருந்த கட்டையால் கண்ணன், சுரேஷ்குமாரை தாக்கினார். அதில் படுகாயமடைந்த சுரேஷ்குமார் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இறந்தார். அவரது மனைவி தமிழரசி புகாரில் கண்ணனை திருவாடானை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இவ்வழக்கு ராமநாதபுரம் மாவட்ட கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. கண்ணனுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, ரூ.5000 அபராதம் விதித்து நீதிபதி மோகன்ராம் தீர்ப்பளித்தார்.