மனைவி கொலை கணவருக்கு ஆயுள்

UPDATED : நவ 04, 2026 11:11 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:07 AM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை அருகே பழங்குளம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மாதேஷ்வரன் 38. இவரது மனைவி பிரியா 30. இவர் இரு குழந்தைகளுடன் பழங்குளத்தில் உள்ள வீட்டில் வசித்து வந்தார். மாதேஷ்வரன் தினமும் மது அருந்தி விட்டு மனைவியுடன் சண்டை போட்டுள்ளார். 2019 மார்ச் 23ல் மது அருந்த பணம் கேட்டுள்ளார். மனைவி பிரியா பணம் தர மறுத்த நிலையில் வீட்டில் இருந்த மண்ணெண்ணெயை குடிக்கப்போவதாக மிரட்டினார். அப்போது பிரியா பாட்டிலை தட்டி விட்ட போது மண்ணெண்ணெய் பிரியா மீது பட்டு விட்டது.
மாதேஷ்வரன் கையில் வைத்திருந்த சிகரெட் துண்டை அவர் மீது போட்டுள்ளார். உடல் முழுவதும் தீப்பற்றிய நிலையில் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் தண்ணீர் ஊற்றி அணைத்தனர். மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட பிரியா இறந்தார். தொண்டி போலீசார் மாதேஷ்வரனை கைது செய்தனர்.
வழக்கு விசாரணை ராமநாதபுரம் விரைவு மகிளா நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. இதில் மாதேஷ்வரனுக்கு ஆயுள் தண்டனை, ரூ.8000 அபராதம் விதித்து நீதிபதி கவிதா தீர்ப்பளித்தார்.