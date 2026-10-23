துாங்கியவரை கல்லால் தாக்கி கொலை செய்தவருக்கு ஆயுள்
துாங்கியவரை கல்லால் தாக்கி கொலை செய்தவருக்கு ஆயுள்
ADDED : செப் 26, 2026 04:26 AM
ராமநாதபுரம்: தேவிபட்டினம் அருகே பொட்டகவயல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கர்ணன் 60.
இவர் 2021 ஜூலையில் தனது நிலத்தில் உள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை யாரோ வெட்டி யதாக அதே பகுதியை சேர்ந்த ஆறுமுகம் என்பவரிடம் தெரிவித்துள்ளார். அந்த வழியாக சென்ற அர்ச்சுனன் 48, தன்னை பற்றி புகார் கூறுவதாக நினைத்து கர்ணனை அரிவாளால் வெட்ட முயன்றார். அது முதல் இருவருக்கும் முன்விரோதம் இருந்துள்ளது.
இந்நிலையில் 2021 ஜூலை 17ல் கர்ணன் அருகே உள்ள மாரியம்மன் கோயிலில் துாங்கிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அர்ஜூனன் பொங்கல் வைக்கும் முண்டு கல்லை கர்ணன் தலையில் போட்டார். இதில் அவர் தலை நசுங்கி இறந்தார். தேவிப்பட்டினம் போலீசார் அர்ஜூனனை கைது செய்தனர். வழக்கு விசாரணை ராமநாதபுரம் கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. அர்ஜூனனுக்கு ஆயுள் தண்டனை, ரூ.1000 அபராதம் விதித்து நீதிபதி மோகன்ராம் தீர்ப்பளித்தார்.