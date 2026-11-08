கோயிலில் பொங்கல் வைப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில் ஒருவர் கொலை
கோயிலில் பொங்கல் வைப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில் ஒருவர் கொலை
UPDATED : நவ 07, 2026 03:40 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:36 PM
ராமநாதபுரம்:ராமேஸ்வரம் அருகே கோயிலில் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு நடத்துவதில் ஏற்பட்ட தகராறில் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டார்.
பாம்பன் கிழக்கு வலசை சந்தனமாரியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் சமீபத்தில் நடந்தது. நவ.,2ல் மண்டல பூஜையை முன்னிட்டு பொங்கல் வைத்து வழிபாடு நடத்துவதில் இரு தரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டது. அப்போது ஏற்பட்ட தாக்குதலில் கிழக்கு வலசையை சேர்ந்த கொத்தனார் முனீஸ்வரன் 57, கல்லால் தாக்கப்பட்டார்.
அவர், ராமநாதபுரம் அரசு மருத்தவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பாம்பன் போலீசார் 9 பேரை தேடி வந்தனர். இந்நிலையில் நேற்று காலை முனீஸ்வரன் இறந்தார். இதையடுத்து கொலையாளிகளை கைது செய்ய வலியுறுத்தி மருத்துவமனை முன்பு உறவினர்கள் நேற்று காலை சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தினர். இதனால் மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நிறுத்துப்பட்டு வாகனங்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்பட்டன.
கொலை செய்யப்பட்ட முனீஸ்வரன் மகள் காமினி கூறுகையில், மண்டல பூஜையை முன்னிட்டு நவ.,2 மாலை பொங்கல் வைத்து வழிபாடு செய்தோம். அப்போது அதே பகுதியை சேர்ந்த அருண்குமார், மாரி, பாலாஜி, அரவிந்த், முனியசாமி, பாலா, வினோத், சந்தானகுமார், சங்கர் தகராறில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் பெண்கள் குறித்து அவதுாறாக பேசியதை எனது தந்தையும், தம்பியும் கண்டித்தனர்.
இதனால் ஆத்திரம் அடைந்தவர்கள் கத்தி மற்றும் கற்களால் தந்தையை தாக்கினர். தந்தையின் தலையில் கல்லால் தாக்கியதால் காயமடைந்த அவர் இறந்து விட்டார். போலீசில் புகார் அளித்தும் தற்போது வரை யாரையும் கைது செய்யவில்லை. கைது செய்யும் வரை உடலை வாங்க மாட்டோம் என்றார்.