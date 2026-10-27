பாம்பன் பள்ளியில் மேலாண்மை குழு

ADDED : செப் 26, 2026 06:41 PM
ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் சின்னபாலம் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் சின்னபாலம் மீனவர் கிராமத்தில் உள்ள மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் 200க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். நேற்று பள்ளி மேலாண்மைக் குழு மறுகட்டமைப்பு மற்றும் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு நடந்தது. தலைமை ஆசிரியர் செல்லம்மாள் தலைமை வகித்தார். தேர்தல் பார்வையாளராக தாமரைக்குளம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தசேந்திரன் பங்கேற்றார்.
பள்ளி ஆசிரியர் லியோன் மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினர்கள் தேர்வு முறை குறித்து விளக்கினார். ஆசிரியர் மிக்கேல் ராணி வரவேற்றார். பள்ளி புதிய மேலாண்மைக் குழு தலைவராக ரேகா, துணை தலைவர் ராஜேஸ்வரி, தலைமை ஆசிரியர் செல்லம்மாள், ஆசிரியர் பிரதிநிதி ஞானசவுந்தரி, உறுப்பினர்கள் சீலா, செல்வராணி, சாந்தி, பிரியா உள்ளிட்ட 18 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
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