மாவடு ஊறுகாய்க்கு தகுந்த மாங்காய்கள்

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ADDED : நவ 05, 2026 05:27 PM
திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி சுற்றுவட்டார் கிராமங்களான தினைக்குளம், களிமண்குண்டு, வண்ணாங்குண்டு, காக்கையன்வலசை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஏராளமான மாமரங்கள் உள்ளன. தற்போது சிறிய அளவிலான மாங்காய்கள் காய்த்துள்ளன. மழையின் பாதிப்பு மற்றும் காற்றின் வேகத்தால் சிறு பிஞ்சிலேயே மாங்காய்கள் மரத்திலிருந்து உதிர்ந்து கீழே விழுகின்றன.
அவற்றை சேகரித்து மாவடு தயாரிக்கும் பணியில் குடும்பத் தலைவிகள் மற்றும் விவசாயிகள் ஆர்வமுடன் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். விவசாயி ஒருவர் கூறியதாவது:
பிஞ்சு மாங்காய் ஒரு கிலோ விதம் எடுத்துக் கொண்டு 200 கிராம் கல் உப்பு சேர்க்க வேண்டும். 4 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு மற்றும் மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி 50 கிராம் மிளகாய்த்துாள் சேர்த்து வடு மாங்காய் தயாரிக்கப்படுகிறது. பழுக்காத புத்துணர்ச்சியான பிஞ்சு மாங்காய்களை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும். சுத்தமான கண்ணாடி ஜாரில் மாங்காய்களை போட்டு உலர வைக்க வேண்டும்.
மூன்று நாட்களில் உப்பு முழுமையாக கரைந்து மாங்காய்கள் சுருங்கி உப்பிற்குள் ஊறி இருக்கும். இவற்றினுள் மசாலா பொருட்களை சேர்த்து பயன்படுத்தினால் உணவிற்கு சுவையாக இருக்கும். பழைய சாதம் மற்றும் தயிர் சோறுக்கு மாவடு சிறந்தது என்றார்.