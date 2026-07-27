/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ மாரியம்மன் கோயில் பொங்கல் விழா
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:05 AM
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பரமக்குடி: போகலுார் ஒன்றியம் அரசநகரி கிராமம் கலைச்செல்வி அழகுமுத்து மாரியம்மன் கோயில் 33ம் ஆண்டு ஆடி பொங்கல் விழா நடந்தது. ஜூலை 17ல் காப்பு கட்டுதல், கொடியேற்றம் நடந்தது.
ஜூலை 20ல் 108 திருவிளக்கு வழிபாடு முடிந்து அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
ஜூலை 24 கரகம் எடுத்து அம்மன் வீதி உலா, பூச்சொரிதல் விழா நடந்தது. ஜூலை 25 பக்தர்கள் பொங்கல் வைத்தனர். பால்குடம், அக்னி சட்டி எடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.