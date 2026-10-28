/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/மருது பாண்டியர் குருபூஜை விழா
UPDATED : அக் 27, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:14 PM
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ராமநாதபுரம்: சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களான மன்னர்கள் மருது பாண்டியர்களின் 225-–வது குருபூஜை விழா வாலாந்தரவை கிராமத்தில் நடந்தது. கிராம மக்கள் தரப்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இங்கு அருந்ததியினர் பால்குடம் எடுத்து மருது பாண்டியர் சிலைகளுக்கு அபிேஷகம் செய்தனர்.
வழுதுார் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள மருது பாண்டியர்களின் உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து இனிப்பு வழங்கினர். த.வெ.க., தி.மு.க., அ.தி.மு.க., பா.ஜ., காங்., உள்ளிட்ட கட்சியினர், பல்வேறு சமுதாய அமைப்பினர் மரியாதை செலுத்தினர். –––––