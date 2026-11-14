ஐந்து ஆண்டுகளில் குற்றம் செய்த 2000 பேர் மாஸ்டர் லிஸ்ட் தயார்: எஸ்.பி., ஹரிகிரண் பிரசாத் பேட்டி
ஐந்து ஆண்டுகளில் குற்றம் செய்த 2000 பேர் மாஸ்டர் லிஸ்ட் தயார்: எஸ்.பி., ஹரிகிரண் பிரசாத் பேட்டி
ADDED : நவ 14, 2026 02:45 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடியிலே 5 ஆண்டுகளில் குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட 2000 பேர் மாஸ்டர் லிஸ்டில் உள்ள நிலையில், இவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுபவர் என எஸ்.பி., ஹரிகிரண் பிரசாத் தெரிவித்தார். பரமக்குடி சப் டிவிஷனில் நேற்று (நவ.,13) மாலை 4: 00 மணி முதல் இரவு 11:00 மணி வரை ஆய்வு செய்த பின் எஸ்.பி., ஹரிகிரண் பிரசாத் கூறியதாவது:
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் திறந்த வெளியில் மது அருந்தியவர்கள், பிளாக்கில் மது விற்றவர்கள், கஞ்சா, லாட்டரி விற்பனை மற்றும் மணல் கொள்ளையில் ஈடுபட்டவர்கள் என 2000 பேர் குற்றம் செய்துள்ளனர். இவர்களை மாஸ்டர் லிஸ்டில் எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு போலீசாரும் 10 முதல் 15 பேரை கண்காணிப்பர். மேலும் பொதுமக்களின் தகவல்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
ஏழு சப்டிவிஷனில் உள்ள 42 இன்ஸ்பெக்டர்கள் மூலம் 2 மாதத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். ராமேஸ்வரத்தில் தகவலின் அடிப்படையில் சேவல் சண்டையில் ஈடுபட்ட 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். பரமக்குடி டி.எஸ்.பி., அலுவலகம் கட்டி 40 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் புதிய அலுவலகம் கட்டப்படும் என்றார்.
தொடர்ந்து குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவர்களின் வீடுகளில் சென்று பெற்றோர் மத்தியில் அறிவுரை கூறினார். இதே போல் பஸ்ஸ்டாண்ட் பகுதியில் நடந்து சென்று மக்களிடம் தகவல்களை கேட்டறிந்தார். உடன் டி.எஸ்.பி., சுகுமாரன் உள்ளிட்ட போலீசார் இருந்தனர்.