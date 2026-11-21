/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/நாய்களை கட்டுப்படுத்த உரிய நடவடிக்கை தேவை
UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:35 PM
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திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ரெகுநாதபுரம், உத்தரகோசமங்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகளவு நாய்கள் தொல்லை உள்ளது.
மேய்ச்சலுக்கு செல்லக்கூடிய கால்நடைகளையும் வீடுகளில் வளர்க்கக்கூடிய ஆடு, மாடு, கோழி உள்ளிட்டவைகளையும் விரட்டுகிறது. தன்னார்வலர்கள் கூறியதாவது:
தற்போது கிராமங்களில் அதிகளவு வெறிநாய்கள் தொல்லை பெருக்கெடுத்து வருகிறது.
இவற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் இல்லாத நிலை உள்ளது. எனவே திருப்புல்லாணி யூனியன் நிர்வாகத்தினர் வெறிநாய்கள் பாதிப்பு உள்ள கிராமங்களை கண்டறிந்து அவற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நாய்களுக்கு கு.க., செய்ய வேண்டும். நாய்களின் எண்ணிக்கை பெருகுவதால் அதனால் பாதிக்கப்பட்டவரின் எண்ணிக்கையும் கூடுகிறது என்றனர்.