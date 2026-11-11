சிறுதானிய ஊட்டச்சத்து உணவு திருவிழா போட்டி

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ADDED : நவ 05, 2026 05:46 PM
கமுதி: கமுதி அருகே மண்டலமாணிக்கத்தில் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் சார்பில் பாரம்பரிய சிறுதானிய உணவுப் போட்டி நடந்தது. மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் கீதா தலைமை வகித்தார். வட்டார மேலாளர் மயில்ராஜ் முன்னிலை வகித்தார். தமிழகத்தின் பாரம்பரிய பழமையான இயற்கை உணவு வகைகள் செய்து பொதுமக்கள் பார்வைக்கு காட்சிப்படுத்தினர்.
இதில் குதிரைவாலி கஞ்சி, அவல் பாயாசம், சாமை தயிர் சாதம், கேழ்வரகு சேவு, கோதுமை சுவியம், கம்பு அரிசி லட்டு, திணை உப்புமா, கருப்புகவுனி பணியாரம், வரகு பிரியாணி உட்பட 100க்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய உணவு வகைகள் சமைக்கப்பட்டுள்ளது. சிறப்பாக உணவுகளை சமைத்த குழுவினருக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
துரித உணவுகள் சாப்பிடுவதை நிறுத்தி விட்டு பாரம்பரிய உணவுகள் உட்கொள்வதை பின்பற்ற வலியுறுத்தி உணவு திருவிழா நடத்தப்பட்டது என பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். முடிவில் ஊராட்சி செயலர் மூர்த்தி நன்றி கூறினார்.