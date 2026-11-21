மினி விளையாட்டு அரங்கம் ரூ. 55 லட்சத்தில் சீரமைப்பு: விளையாட்டு வீரர்கள் உற்சாகம்
மினி விளையாட்டு அரங்கம் ரூ. 55 லட்சத்தில் சீரமைப்பு: விளையாட்டு வீரர்கள் உற்சாகம்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:16 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:16 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி மினி விளையாட்டு அரங்கம் பயன்படுத்த முடியாமல் இருந்தது குறித்து தினமலர் நாளிதழில் வெளியான செய்தி எதிரொலியாக ரூ. 55 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டு சீரமைப்பு பணிகள் நடக்கிறது.
பரமக்குடி நகராட்சி சந்தை திடலில் 2007 ஜன., 30ல் ரூ. 30 லட்சத்தில் மினி விளையாட்டு அரங்கம் திறக்கப்பட்டது. சில ஆண்டுகள் மட்டுமே பயன்பாட்டில் இருந்த அரங்கம் தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அனைத்தும் வீணாகி பயன்பாட்டில் இருந்து விலகியது. இது குறித்து தினமலர் நாளிதழ் தொடர்ந்து செய்தி வெளியிட்டு வந்தது.
இதன் எதிரொலியாக ரூ.13.67 லட்சத்தில் சுற்றுச்சுவர் கட்டி முடிக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ரூ. 55 லட்சத்தில் பள்ளமாக இருந்த அரங்கம் முழுவதும் கண்மாய் மணல் நிரப்பப்பட்டு சீரமைக்கும் பணிகள் முடியும் தருவாயில் உள்ளது. இதேபோல் அரங்கத்தை சுற்றிலும் சோலார் விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும் புதிய கழிப்பறை கட்டுமானப் பணி நடக்கிறது.
இங்குள்ள வீரர்கள் தங்கும் அறை சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே ஸ்டேடியத்தின் ஒரு பகுதியில் வெயிட் லிப்டிங் பயிற்சி மையம் துவக்கப்பட்டு வீரர்கள் விளையாடி வருகின்றனர். தொடர்ந்து ஆரம்ப நிலையில் இருந்த 400 மீ., ஓட்ட களம் உட்பட அனைத்து வகையான தடகள போட்டிகளும் நடக்கும் வகையில் சீரமைக்க வேண்டும்.
இதன்படி மினி விளையாட்டு அரங்கின் நிலை குறித்து அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்ற தினமலர் நாளிதழுக்கு விளையாட்டு வீரர்கள் நன்றி தெரிவித்தனர்.