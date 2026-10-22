விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதம் மானியத்தில் நவீன கருவிகள்
விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதம் மானியத்தில் நவீன கருவிகள்
UPDATED : அக் 16, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 16, 2026 04:26 PM
திருவாடானை: திருவாடானை வட்டார விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதம் மானியத்தில் நவீன வேளாண் கருவிகள் வழங்கப்படுகிறது. விவசாயிகளின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்தவும், விவசாயத்தை எளிமையாக்கவும் மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு திட்டங்களில் மானிய விலையில் வேளாண் கருவிகள் வழங்கும் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி திருவாடானை வட்டார விவசாயிகளுக்கு நவீன விவசாயக் கருவிகள் மற்றும் நீர் மூழ்கி மோட்டார்கள் 50 சதவீதம் வரை மானிய விலையில் வழங்கப்படுகின்றன. திருவாடானை வேளாண் அலுவலர்கள் கூறியதாவது:
நிலத்தை உழுவதற்கும் மண்ணின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் அவசியமான 5 அல்லது 8 கலப்பைகள், அறுவடைக்கு பிறகு வயல்களில் வீணாகும் வைக்கோலை எளிதாக சுருட்டி சேமிக்க உதவும் கருவி, விவசாயப் பணிகளுக்கு தேவையான நீரை கிணறுகளில் இருந்து பாய்ச்ச உதவும் நீர் மூழ்கி மோட்டார்கள் 50 சதவீதம் மானியத்தில் வழங்கப்படும்.
இது தவிர குறைந்த வாடகையில் டிராக்டர் உள்ளிட்ட இயந்திரங்கள் விவசாயிகளின் பயன்பாட்டிற்காக வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் விவசாயிகள் மிகக் குறைந்த கட்டணத்தில் அத்தியாவசியப் பணிகளை செய்து கொள்ள முடியும். விவசாயிகள் தங்களது நிலப்பட்டா, அடங்கல், ஆதார் அட்டை நகல் மற்றும் புகைப்படத்துடன் வேளாண் அலுவலகத்தை அணுகலாம் என்றனர்.