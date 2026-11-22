/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பருவமழை ஏமாற்றம் விவசாயிகள் கவலை
UPDATED : நவ 21, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:33 PM
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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் தாலுகாவில் 22 ஆயிரம் எக்டேரில் விவசாயிகள் நெல் சாகுபடி செய்துள்ளனர். நெற்பயிர்கள் வளர்ச்சி நிலையில் உள்ளன. இந்நிலையில், கடந்த சில வாரங்களாக பருவ மழையின்றி தொடர்ந்து நிலவும் வறட்சியால் நெல் சாகுபடி செய்துள்ள வயல்களில் தண்ணீர் இல்லை. இதனால், பயிர்களின் வளர்ச்சி குன்றுவதால் விவசாயிகள் பாதிப்படைந்துள்ளனர்.
இன்னும் சில நாட்களில் பருவமழை பெய்தால் மட்டுமே, நெற்பயிர்களை காப்பாற்ற முடியும் என்ற சூழல் உருவாகி உள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.