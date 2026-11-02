/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/கிராமங்களில் கொசுத் தொல்லையால் அவதி
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 10:26 PM
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சிக்கல்: கடலாடி ஒன்றியம் சிக்கல் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமப் பகுதிகளில் மழை நீரும், கழிவு நீரும் ஒன்றாக கலந்து வரும் நிலையில் கொசுக்கள் அதிகம் உற்பத்தியாகிறது.
சிக்கல் அருகே உள்ள சிறைக்குளம், பன்னந்தை, கீரந்தை, வல்லக்குளம் உள்ளிட்ட 40க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் முறையாக கொசு ஒழிப்பதற்குரிய புகை மருந்து அடிக்காமல் உள்ளது. தண்ணீர் தேங்கும் இடங்களில் மருந்து தெளித்தல், தேங்கிய நீரை அகற்றுதல், கழிவு நீரை சுத்தம் செய்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை செய்யாமல் விடுப்பட்டுள்ளதால் மர்ம காய்ச்சல் பரவும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
சிக்கல் நகர் பகுதிகளில் வழிந்தோடும் கழிவு நீரால் அப்பகுதியில் சுகாதாரக் கேடு உள்ளது.
எனவே சுகாதாரத் துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டு உரிய வழிகாட்டுதலை வழங்க வேண் டும்.