/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் 110 குழந்தைக்கு வழங்கல்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:05 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:03 AM
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திருப்புல்லாணி: தமிழக அரசின் தாய்மான் தங்க மோதிரம் திட்டத்தில் திருப்புல்லாணி, உத்தரகோசமங்கை, ரெகுநாதபுரம் வட்டாரத்தில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் அரசு மருத்துவமனையில் செப்., 28 வரை பிறந்த 110 குழந்தைகளுக்கு தலா ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட்டது. மருத்துவ அலுவலர்கள் கூறியதாவது:
தற்போது அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் தங்கம் மோதிரம் வழங்கும் திட்டம் அமலில் உள்ளது.
குழந்தையின் தாயின் அனைத்து விபரங்களையும் ஆன்–லைன் மூலமாக அப்லோடு செய்ய வேண்டும். க்யூஆர் ஸ்கேன் மூலமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கப்படுகிறது என்றனர்.