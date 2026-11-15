டூவீலர் நிறுத்துமிடமாக மாறும் தாய்மார்கள் பாலுாட்டும் அறை
டூவீலர் நிறுத்துமிடமாக மாறும் தாய்மார்கள் பாலுாட்டும் அறை
UPDATED : நவ 14, 2026 04:10 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:04 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் பஸ் ஸ்டாண்டில் தாய்மார்கள் பாலுாட்டும் அறை டூவீலர் நிறுத்துமிடமாக மாறி வருவதால் பெண்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
முதுகுளத்துாரில் இருந்து சென்னை, கோவை, திருப்பூர், மதுரை, விருதுநகர், ராமேஸ்வரம், திருச்செந்துார், சிதம்பரம், கும்பகோணம், திருச்சி உட்பட பல்வேறு கிராமங்களுக்கு தினந்தோறும் பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது. முதுகுளத்துார் வட்டாரத்தில் சுற்றியுள்ள பகுதியிலிருந்து தினந்தோறும் ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் காத்திருந்து பஸ்சில் செல்கின்றனர்.
கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாய்மார்கள் பாலுாட்டும் வரை திறக்கப்பட்டு பெண்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்து வந்தது. தற்போது தாய்மார்கள் பாலுாட்டும் அறை முன்பு டூவீலர், கார்கள் நிறுத்துவதால் செல்வதற்கே சிரமப்படுகின்றனர். இதனால் டூவீலர் நிறுத்துமிடமாக மாறி வருகிறது. பெண்கள் முகம் சுளிக்கின்றனர். எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பெண்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.