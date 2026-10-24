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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ஜல்லி கற்கள் கொட்டபட்டு கிடப்பில் உள்ள சாலை பணி வாகனஓட்டிகள் அவதி

ஜல்லி கற்கள் கொட்டபட்டு கிடப்பில் உள்ள சாலை பணி வாகனஓட்டிகள் அவதி

ஜல்லி கற்கள் கொட்டபட்டு கிடப்பில் உள்ள சாலை பணி வாகனஓட்டிகள் அவதி

UPDATED : அக் 23, 2026 08:09 PM

ADDED : அக் 23, 2026 08:06 PM

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UPDATED : அக் 23, 2026 08:09 PM ADDED : அக் 23, 2026 08:06 PM

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தொண்டி: தொண்டி அருகே பாசிபட்டினத்தில் கிழக்கு கடற்கரை சாலையிலிருந்து பாசிபட்டினம் கடற்கரைக்கு செல்லும் சாலை மிகவும் மோசமாக இருந்தது.

இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் சிரமம் அடைந்தனர். இதையடுத்து சாலை அமைப்பதற்காக முதல் கட்டமாக சாலை ஓரங்களில் வரிசையாக ஜல்லி கற்கள் குவித்து வைக்கபட்டன. ஆனால் ஜல்லி கற்கள் கொட்டபட்டு பல மாதங்கள் கடந்தும் இதுவரை சாலை பணிகள் துவங்கவில்லை. ஜல்லி கற்கள் ஆங்காங்கே சிதறி கிடப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். முதியவர்கள் பள்ளிக்கு செல்லும் குழந்தைகளும் நடந்து செல்ல முடியாமல் அவதிபடுகின்றனர். மழைகாலங்களில் சாலை சேறும், சகதியாக மாறி விடுகின்றது. சாலை பணிகளை உடனே துவக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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