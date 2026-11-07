போக்குவரத்து நெரிசலால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:24 PM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுவதுடன் ஆம்புலன்ஸ் கூட செல்ல முடியவில்லை.
ராமநாதபுரம் நகர் பகுதியில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை அருகே போக்குவரத்து நெரிசலால் பகல் முழுவதும் மக்கள் திணறுகின்றனர். இதனால் சாலையை வாகனங்கள் கடந்து செல்வதற்கு குறைந்தது 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் ஆகிறது. அந்த நேரத்தில் மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் வருவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. சாலையோரம் கழிவுநீர் நிரம்பி ஆறு போல் ஓடுகிறது. இதனால் பாதசாரிகள் நடந்து செல்வதற்கும் சிரமப்படுகின்றனர். அப்பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை போலீசார் கண்டுக்கொள்ளாததால் ஆங்காங்கே டூவீலர்களை நிறுத்தி செல்கின்றனர். அதை அகற்றி போக்குவரத்தை ஒழுங்குப்படுத்த வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தினர். ––