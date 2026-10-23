முதுகுளத்துார் அருகே ஒன்றரை ஆண்டாக கட்டி முடிக்கப்படாத அங்கன்வாடி மையம் கட்டடம்: எப்ப சார் பணிகளை முடிப்பீர்கள்
முதுகுளத்துார் அருகே ஒன்றரை ஆண்டாக கட்டி முடிக்கப்படாத அங்கன்வாடி மையம் கட்டடம்: எப்ப சார் பணிகளை முடிப்பீர்கள்
UPDATED : செப் 26, 2026 05:38 PM
ADDED : செப் 26, 2026 05:32 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் அருகே கடம்போடை கிராமத்தில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக கட்டி முடிக்கப்படாத அங்கன்வாடி மைய கட்டடத்தால் மாணவர்கள் வாடகை கட்டடத்தில் பயிலும் அவலநிலை உள்ளது.
கடம்போடை கிராமத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர். இங்கு 2025ம் ஆண்டு ரூ.16.45 லட்சத்தில் புதிதாக அங்கன்வாடி மையம் கட்டடம் கட்டுவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது வரை கட்டடப் பணி முழுமையாக நிறைவடையாமல் ஒன்றரை ஆண்டுகளாக கிடப்பில் உள்ளது. இதனால் மாணவர்கள் சிரமப்படுகின்றனர். மக்கள் கூறியதாவது:
இங்கு ஒன்றரை ஆண்டுகளாக ஆமை வேகப் பணியால் அங்கன்வாடி மையம் கட்டடப் பணி முடிவடையாமல் உள்ளது. கட்டுமானப் பணிகளும் முறையாக நடைபெறவில்லை. மேலும் முறையாக தண்ணீர் ஊற்றப்படவில்லை. அதே நேரத்தில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள பல கிராமங்களில் அங்கன்வாடி மையக் கட்டடம் திறக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது.
ஆனால் தற்போது வரை கடம்போடையில் தனியார் வாடகை கட்டடத்திலே மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். போதுமான வசதியின்றி சிரமப்படுகின்றனர். எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து கட்டடத்தை தரமாக கட்டவும், கட்டுமானப் பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.
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