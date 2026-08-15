தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ கொலை வழக்கில் கைதானவர்  குண்டாசில் சிறையிலடைப்பு

கொலை வழக்கில் கைதானவர்  குண்டாசில் சிறையிலடைப்பு

கொலை வழக்கில் கைதானவர்  குண்டாசில் சிறையிலடைப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 07:43 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 07:43 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ராமநாதபுரம்: வேலைக்கு வராத தொழிலாளியை செய்த வழக்கில் கைதான வாலிபரை போலீசார் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்து மதுரை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.  ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கடலாடி அருகே ஏ.புனவாசல் பகுதியை சேர்ந்த ராஜேந்திரன் கரிமூட்டம் வேலை செய்து வந்தார்.

கடந்த மாதம் ராஜேந்திரன் வேலைக்கு செல்லாததால் கரிமூட்டம் உரிமையாளர் கந்தன் மகன் தினேஷ்குமார் தகராறு செய்து கண்டித்துள்ளார். இந்நிலையில் ராஜேந்திரன் டூவீலரில் சென்ற போது தினேஷ்குமார் பின்னால் சட்டையை பிடித்து இழுத்தார். கீழே விழுந்த ராஜேந்திரன் உயிரிழந்தார். இதில் தினேஷ்குமார், தவமுருகன், வினோத்குமார் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.  இந்நிலையில் தினேஷ்குமார் தொடர்ந்து சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவதை தடுக்க குண்டர் தடுப்பு காவல் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என எஸ்.பி., சந்தீஷ் பரிந்துரைத்தார். அதனை ஏற்று கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உத்தரவின் பேரில் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். 

––

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us