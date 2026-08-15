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ராமேஸ்வரத்தில் மாணவர்களின் பாடல் இசைத்தட்டு வெளியீடு
ராமேஸ்வரத்தில் மாணவர்களின் பாடல் இசைத்தட்டு வெளியீடு
ADDED : ஆக 14, 2026 06:01 PM
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ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரத்தில் அமிர்தா வித்யாலயா பள்ளி மாணவர்கள் பாடிய பாடலின் இசைத்தட்டு வெளியீட்டு விழா நடந்தது.
சுதந்திர தினத்தை போற்றும் வகையில் ராமேஸ்வரம் அமிர்தா வித்யாலயா பள்ளியில் இந்திய ராணுவ வீரர்களின் தியாகத்தை போற்றி சினிமா பாடகி லதா மங்கேஷ்கர் பாடிய பாடலை பள்ளி மாணவர்கள் இசையமைத்து பாடினர். இதனை இசைத்தட்டில் பதிந்து வெளியீட்டு விழா நடந்தது. இதில் ராமேஸ்வரம், ராமநாதபுரம் அமிர்தா பள்ளி மேலாளர் பிரம்மச்சாரிணி லட்சுமி தலைமை வகித்தார்.
விழாவில் ராமநாதபுரம் அருகே இந்திய கடற்படை விமான தளத்தின் லெப்டினட் கமாண்டர் ப்ரீத்தி, இசைத்தட்டை வெளியிட்டார். மாணவர்களின் தேசப்பற்று இசைத்திறன், படைப்பாற்றல் குறித்து பாராட்டினார். ஏற்பாடுகளை பள்ளி முதல்வர் இந்திரா தேவி, தலைமை ஆசிரியை சரிகா செய்திருந்தனர்.
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