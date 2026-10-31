மக்களின் பேராதரவை பெற்றவர் முத்துராமலிங்கத்தேவர்: முன்னாள் முதல்வர் பழனிசாமி பேட்டி
மக்களின் பேராதரவை பெற்றவர் முத்துராமலிங்கத்தேவர்: முன்னாள் முதல்வர் பழனிசாமி பேட்டி
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 05:07 PM
கமுதி: ‘‘1957 ல் நடந்த சட்டசபை, லோக்சபா தேர்தல்களில் ஒரே நேரத்தில் வெற்றி பெற்ற மக்கள் செல்வாக்கு மிக்க தலைவர் முத்துராமலிங்கத்தேவர்,’’ என, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் நினைவிடத்தில் ஜெயந்தி விழாவையொட்டி மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்த அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் முதல்வருமான பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது :
முத்துராமலிங்கத்தேவர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஏழை மற்றும் பசியால் வாடும் மக்களுக்காக தன் சொத்துக்களை வாரி வழங்கியவர். முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர்., தேவர் ஜெயந்தியை அரசு விழாவாக அறிவித்து சட்டசபையில் அவரது சிலையை திறந்து வைத்து பெருமை சேர்த்தார். முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா சென்னையில் வெண்கல சிலை அமைத்ததுடன் அவரது நினைவிடத்தில் 13 கிலோ தங்க கவசத்தை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். மேலும் 1957 ல் நடந்த தேர்தலில் எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.,வாக ஒரே நேரத்தில் வெற்றி பெற்று மக்களின் பேராதரவை பெற்றவர் தேவர் என்றார். முன்னாள் அமைச்சர்கள் சீனிவாசன், உதயகுமார், ராஜேந்திர பாலாஜி, ராஜு உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.