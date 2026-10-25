﻿ தேசிய கேரம் போட்டியில் பள்ளி மாணவர்கள் வெற்றி

ADDED : செப் 30, 2026 04:09 AM
ராமநாதபுரம்: தேசிய அளவிலான கேரம் போட்டியில் ராமநாதபுரம் மாணவர்கள் தங்கம், வெள்ளி பதக்கங்களை வென்றனர்.
கேரள மாநிலம் வெண்ணிக்குளத்தில் 7 வது தேசிய அளவிலான பள்ளி மாணவர்களுக்கான கேரம் போட்டி நடந்தது. தமிழகத்திலிருந்து 30 பேரும், அதில் ராமநாதபுரத்தில் இருந்து மட்டும் 6 பேர் பங்கேற்றனர். பல்வேறு கட்டங்களாக நடந்த போட்டியில் ராமநாதபுரம் நேஷனல் அகாடமி பள்ளி மாணவர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கங்கள் வென்றனர்.
இதில் 17 வயதிற்குட்பட்டோர் பிரிவில் கிப்ட்சன் டேனியல், சாமுவேல் லாசரஸ் தங்கம் வென்றனர். 14 வயதிற்குட்பட்டோர் பிரிவில் பத்ரிநாத், தர்ஷவர்தன், வருண்சாய் மற்றும் 19 வயதிற்குட்பட்ட பெண்கள் பிரிவில் ஜெய ஸ்ரீ வெள்ளி வென்றனர்.
கேரளத்தில் இருந்து ராமநாதபுரம் திரும்பிய மாணவர்களை ராமநாதபுரம் மாவட்ட கேரம் சங்கம் சார்பில் வரவேற்றனர். மாநில கேரம் சங்கத்தின் தென் மண்டல செயலாளர் சிவகுமார் ஏற்பாடுகளை செய்தார். செயற்குழு உறுப்பினர் கோபி, சாகசம் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி நிறுவனர் மகேஷ்வரன் பங்கேற்றனர்.