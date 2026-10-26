/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/தேசிய சிலம்ப போட்டிக்கு தேர்வான பள்ளி மாணவி
UPDATED : அக் 18, 2026 11:26 PM
ADDED : அக் 18, 2026 05:05 PM
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சாயல்குடி: சாயல்குடி அருகே கன்னிகாபுரியை சேர்ந்தவர் ஹரிணி 11.
இவர் தனியார் பள்ளியில் 6 வகுப்பு படித்து வருகிறார். ராமநாதபுரம் மாவட்ட சிலம்பாட்ட சங்கம் சார்பில் மாவட்ட போட்டியில் வெற்றி பெற்றார். விருதுநகரில் அக்.,11ல் நடந்த மாநில அளவிலான போட்டியில் முதலிடம் பிடித்து ஹரிணி தங்கப்பதக்கம், சான்றிதழ்களை பெற்றார். இதன் மூலம் தேசிய போட்டியில் பங்கேற்க மாணவி ஹரிணி தகுதி பெற்றுள்ளார். மாணவியை பயிற்சியாளர் கார்த்திகேயன், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் பாராட்டனர்.