அகற்றப்படுமா தேசிய நெடுஞ்சாயோரம் வளர்ந்துள்ள சீமைக்கருவேல மரங்கள் வாகனங்களில் செல்வோரின் முகம், கைகளில் உரசும் அபாயம்
அகற்றப்படுமா தேசிய நெடுஞ்சாயோரம் வளர்ந்துள்ள சீமைக்கருவேல மரங்கள் வாகனங்களில் செல்வோரின் முகம், கைகளில் உரசும் அபாயம்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:36 AM
ADDED : நவ 13, 2026 04:24 PM
-ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலையோரங்களில் வளர்ந்துள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களின் கிளைகள் ரோடு வரை படர்ந்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். வாகனங்களில் செல்வோரின் கண்கள், முகம் மற்றும் கைகளில் மரக்கிளைகள் உரசி காயங்களை ஏற்படுத்துகிறது.
மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை இணைக்கும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் பெரும்பாலும் இருவழிப் பாதைகளாக உள்ளன. இந்த சாலைகள் வழியாக தினமும் ஏராளமான அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்கள், சரக்கு வாகனங்கள், கார்கள், டூவீலர்கள் சென்று வருகின்றன. நெடுஞ்சாலையோரங்களில் வளர்ந்துள்ள சீமைக்கருவேல மரங்கள் மற்றும் அதன் கிளைகள் முறையாக அகற்றப்படாமல் இருப்பதால், அவை சாலையை நோக்கி படர்ந்து வருகின்றன.
சில இடங்களில் மரக்கிளைகள் சாலையின் விளிம்பைத் தாண்டி வாகனங்கள் செல்லும் பகுதி வரை நீண்டு காணப்படுகின்றன. இதனால் எதிர் எதரே வாகனங்கள் கடந்து செல்லும் போதும் சாலையோரமாக டூவீலர்களில் பயணிக்கும் போதும் மரக்கிளைகள் உரசுகின்றன. ஹெல்மெட் அணியாமல் பயணிப்பவர்கள் மட்டுமின்றி, ஹெல்மெட் அணிந்திருப்பவர்களுக்கும் முகம் மற்றும் கைகளில் முட்கள் குத்தி காயமடைகின்றனர். பஸ்களில் செல்லும் பயணிகளும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
எதிரே வரும் வாகனங்களுக்கு வழிவிடுவதற்காக சாலையின் ஓரமாக ஒதுங்கும் போது மரக்கிளைகளில் சிக்கி வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். இரவு நேரங்களில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாததால் சாலையில் படர்ந்துள்ள மரக்கிளைகள் எளிதில் தெரிவதில்லை. இதனால் அடிக்கடி விபத்துகள் நடக்கின்றன. இது குறித்து புல்லந்தை கிராமத்தை சேர்ந்த மு.வையச்சாமி கூறியதாவது:
கீழக்கரை முதல் புல்லந்தை வரை தேசிய நெடுங்சாலையின் இருபுறங்களில் ஏராளமான சீமைக்கருவேல மரங்கள் உள்ளன. இவை சாலையை மறைத்து வளர்வதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். சில நேரங்களில் பெரிய விபத்துகளும் நடக்கின்றன. தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் மாவட்டம் முழுவதும் ஆய்வு மேற்கொண்டு சாலையை நோக்கி படர்ந்துள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களின் கிளைகளை வெட்டி அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.