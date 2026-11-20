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ADDED : நவ 19, 2026 06:47 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் தேசிய தன்னார்வ குருதி கொடையாளர் தினத்ததை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி நிகழ்ச்சி நடந்தது. கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தலைமை வகித்தார். டாக்டர்கள், செவிலியர்கள், தன்னார்வ குருதி கொடை அமைப்பாளர்கள் முன்னிலையில் விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி எடுத்தனர். இதில் தன்னார்வ ரத்ததான அமைப்புகள், அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களைச் சேர்ந்தவர்கள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.
ரத்த தானசேவையில் சிறப்பாகப் பணியாற்றிய தன்னார்வலர்கள், அமைப்புகளுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் கேடயங்களை கலெக்டர் வழங்கினார். ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி முதல்வர் செல்வாம்பிகை, மாவட்ட சுகாதாரப் பணிகள் இணை இயக்குநர் நடராஜன், ரத்த வங்கி பிரிவு மருத்துவ அலுவலர் மணிமொழி, அரசு மருத்துவமணை கண்காணிப்பாளர் நுார் முகமது, இந்தியன் ரெட்கிராஸ் மாவட்ட செயலாளர் ரமேஷ் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். ரத்த தானம் செய்த 48 பேருக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.