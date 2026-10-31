இயற்கை அரண் கடல் அரிப்பை தடுக்கும் சவுக்கு, பனை மரங்கள் கடலோர கிராமங்களின் பாதுகாப்பில் முக்கியம்
இயற்கை அரண் கடல் அரிப்பை தடுக்கும் சவுக்கு, பனை மரங்கள் கடலோர கிராமங்களின் பாதுகாப்பில் முக்கியம்
UPDATED : அக் 31, 2026 12:06 AM
ADDED : அக் 31, 2026 12:02 AM
பெரியபட்டினம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தமிழகத்தில் நீண்ட கடற்கரை பகுதிகளை கொண்டது. இங்கு வனத்துறைக்கு சொந்தமான மன்னார் வளைகுடா கடற்கரையோர பகுதிகளில் சவுக்கு மற்றும் பனை மரங்களை நட்டு பராமரிக்க வேண்டும் என இயற்கை ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். கடற்கரை ஓரங்களில் சவுக்கு மற்றும் பனை மரங்கள் நட்டு பராமரிப்பதால் புயல் மற்றும் பலத்த காற்றை தடுக்கும் இயற்கை அரணாக விளங்கும்.
இவை கடலில் இருந்து வீசும் பலத்த காற்றின் வேகத்தை குறைத்து கரையோர வீடுகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களை பாதுகாக்கிறது. சவுக்கு மரங்கள் வரிசையாக வளர்க்கப்படும் போது அது ஒரு இயற்கை சுவராக செயல்பட்டு புயலின் தாக்கத்தை கணிசமாக குறைக்கிறது. பனை மற்றும் சவுக்கு மரங்களில் வேர் அமைப்பு மண்ணை இறுக்கமாக பிடித்துக் கொள்கிறது.
இதனால் அலைகளின் சீற்றத்தால் ஏற்படும் கடல் அரிப்பு, பலத்த காற்றில் அடித்துச் செல்வது தடுக்கப்படும். கடல் காற்றில் கலந்து வரும் உப்பு துகள்கள், விவசாய பயிர்களை பாழ்படுத்தாமல் இந்த மரங்களின் இலைகள் அதை தடுத்து நிறுத்துகின்றன. நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை சேமித்து வைக்கும் மரமாக பனை மரங்கள் திகழ்கின்றன.
சுனாமி போன்ற பேரலைகள் தாக்கும் போது கரையோரம் அடர்த்தியாக உள்ள சவுக்கு மற்றும் பனைமரக்காடுகள் அலைகளின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தி சேதத்தை தவிர்க்கின்றன. இயற்கை மற்றும் பல்லுயிர் பெருக்கத்திற்கு கடல் சார் பறவைகள், சிறிய உயிரினங்கள் மற்றும் பூச்சிகளின் பாதுகாப்பான வாழ்விடமாகவும் திகழ்கிறது.
எனவே மன்னார் வளைகுடா வன சரக அலுவலகத்தினர் மற்றும் வனத்துறையினர் தொலை நோக்கு பார்வையுடன், பனை மற்றும் சவுக்கு மரங்களை நட்டு பராமரிக்க வேண்டும் என்றனர்.