தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ விலை உயர்வால் விவசாயிகளுக்கு இனிக்கும் வேப்பங்கொட்டை: டன் ரூ.70,000க்கு விற்பனை

﻿ விலை உயர்வால் விவசாயிகளுக்கு இனிக்கும் வேப்பங்கொட்டை: டன் ரூ.70,000க்கு விற்பனை

﻿ விலை உயர்வால் விவசாயிகளுக்கு இனிக்கும் வேப்பங்கொட்டை: டன் ரூ.70,000க்கு விற்பனை

ADDED : ஆக 02, 2026 11:41 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 02, 2026 11:41 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: வேப்பங்கொட்டைகளில் விலை உயர்ந்து டன் ரூ.70ஆயிரம் வரை விற்கப்படுவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

வேப்ப மரங்களில் இருந்து வேப்பங்காய்கள் பழுத்து ஆனி, ஆடி மாதங்களில் உதிர்ந்து விழும். இவ்வாறு உதிர்ந்து விழும் வேப்பங் கொட்டைகளை விவசாயிகள் சேகரித்து எண்ணெய் தயாரிக்க, இயற்கை உரமாக, பூச்சிக்கொல்லி பயன்பாடு உள்ளிட்டவைக்கு பயன்படுத்துகின்றனர்.

விவசாயிகளுக்கு இயற்கை பூச்சி விரட்டியாகவும், நைட்ரஜன் உறிஞ்சியை பாதுகாக்கும் உரமாக மற்றும் மண் வளத்தை மேம்படுத்தி பயிர்களின் விளைச்சலை அதிகரிக்க உதவுகிறது. மேலும் வேப்பங்கொட்டைகளை இடித்து தயாரிக்கப்படும் கரைசல் இலைப்புழு, தந்துப் பூச்சி மற்றும் காய் துளைப்பான் போன்ற தீமை செய்யும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துகிறது.

மேலும் யூரியா போன்ற ரசாயன உரங்களுடன் வேப்பம் புண்ணாக்கு அல்லது வேப்பம் எண்ணெய் கலக்கப்படுவதால் மண்ணின் நைட்ரஜன் சத்து பயிர்களுக்கு கிடைக்கிறது.

இவ்வாறு மண்வளம் மற்றும் கிருமி நாசினியாக பயன்படும் வேப்பங்கொட்டைகள் தற்போது ராமநாதபுரம் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் வேப்பங்கொட்டைகள் சேகரிப்பில் பலர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தற்போது கிலோ வேப்பங்கொட்டை ரூ 70 முதல் ரூ 80 வரை விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது.

இங்கு கொள்முதல் செய்யப்படும் வேப்பங்கொட்டைகள் டன் கணக்கில் தேனி, சேலம் மற்றும் இதர மாவட்டங்களில் உள்ள எண்ணெய் ஆலைகள் மற்றும் இயற்கை உரம் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us