ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அலட்சியம் : வார்டுகளுக்கு பயிற்சி டாக்டர்கள் மட்டும் வருவதாக புகார்
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அலட்சியம் : வார்டுகளுக்கு பயிற்சி டாக்டர்கள் மட்டும் வருவதாக புகார்
UPDATED : ஆக 15, 2026 05:07 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 04:00 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையின் உள் நோயாளிகளாக வார்டுகளில் உள்ளவர்களின் உடல் நிலையை பரிசோனை செய்ய டாக்டர்கள் உரிய முறையில் வருவதில்லை. பயிற்சி டாக்டர்கள் மட்டும் அவ்வப்போது வந்து செல்வதாக நோயாளிகள் குற்றம் சாட்டினர்.
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் தினமும் 2000 பேருக்கும் அதிகமானோர் வந்து சிகிச்சை பெறுகின்றனர். தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்படுவோர் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்படும் நோயாளிகள் வார்டுகளில் தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறுகின்றனர். அவர்களின் உடல் நிலை சரியாகும் வரை வார்டுகளில் வைத்து கண்காணிக்கப்படுவார்கள்.
உடல் நிலை சீரான பின் வீட்டிற்கு அனுப்பப்படும். எலும்பு, இருதயம், கண் என ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் பிரத்யேக வார்டுகள் உள்ளன. இந்த வார்டுகளில் தங்கியுள்ள நோயாளிகளின் உடல்நிலை முன்னேற்றத்தை சம்பந்தப்பட்ட டாக்டர்கள் தினமும் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். ஆனால் தினமும் பயிற்சி டாக்டர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் மட்டும் நோயாளிகளை கண்காணிப்பதாக நோயாளிகள் புகார் தெரிவித்தனர். சமீபத்தில் மூச்சு விடுவதில் பிரச்னை காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் டாக்டர்கள் சரியான முறையில் கண்காணிக்கவில்லை என உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டினர். அதே போல் மீனவர் ஒருவரின் காலில் முள் குத்தி அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், காலில் உள்ள நீரை மட்டும் எடுத்து அனுப்பியதாக புகார் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் நுாறுக்கும் மேற்பட்ட டாக்டர்கள் உள்ளனர். சமீபத்தில் தலைக்காயம், புற்றுநோய் உள்ளிட்ட துறைகளுக்கு எல்லாம் டாக்டர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். அதே நேரத்தில் வார்டுகளில் அனுமதிக்கப்படும் நோயாளிகளின் உடல்நிலை முன்னேற்றத்தை டாக்டர்கள் நேரடியாக ஆய்வு செய்ய தினமும் வார்டு ரவுண்ட்ஸ் வருவதில்லை. பெரும்பாலும் பயிற்சி டாக்டர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் அளிக்கும் ரிப்போர்ட்டை மட்டும் மேலிடத்துக்கு அனுப்புகின்றனர். தினமும் பணியில் இருக்கும் டாக்டர்களின் பட்டியல் வார்டின் ஒரு பகுதியில் ஒட்டப்படும். ஆனால் அந்த பட்டியலில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் டாக்டர்கள் இருப்பதில்லை. மருத்துவ பணியாளர்களை கேட்டால் டாக்டர் மீட்டிங் சென்றுள்ளார் என்ற பதில் மட்டும் தான் வருகிறது. இதனால் நோயாளிகள் யாரை அணுகுவது எனத் தெரியாமல் திணறுகின்றனர். வார்டுகளில் தங்கியிருக்கும் நோயாளிகளின் உடல்நிலை முன்னேற்றம் அடைவதை டாக்டர்கள் நேரடியாக கண்காணித்து பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றனர்.
இதுகுறித்து அறிய மருத்துவக்கல்லுாரி கண்காணிப்பாளர் நுார் முகமதுவை பல முறை தொடர்பு கொண்டு அழைப்பை ஏற்கவில்லை.
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