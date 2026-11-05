புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி ஒழுகும் அவலம்: மராமத்து செய்ய கோரிக்கை
புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி ஒழுகும் அவலம்: மராமத்து செய்ய கோரிக்கை
UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:10 PM
கீழக்கரை: கீழக்கரை அருகே தில்லையேந்தல் ஊராட்சிக்குட்பட்ட மருதன்தோப்பில் புதிய மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி அடிப்பகுதியில் தண்ணீர் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது. மராமத்து செய்ய மக்கள் வலியுறுத்தினர்.
தில்லையேந்தல், காஞ்சிரங்குடி ஊராட்சிக்குட்பட்ட சுற்றுவட்டார கிராமங்கள் பயன்பெறும் வகையில் கரூர் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மருதன்தோப்பில் அமைக்கப்பட்ட 1 லட்சம் லி., கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி 120 அடி உயரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது. ரூ.50 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டியில் கடந்த வாரம் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக தண்ணீரை நிரப்பினர். அப்போது தொட்டியின் அடிப்பகுதியில், பக்கவாட்டு பகுதியில் கசிவு ஏற்பட்டு தண்ணீர் வழிந்தோடியது.
கரூர் குடிநீர் திட்ட அதிகாரிகள், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினர் உரிய முறையில் மேல்நிலைத் தொட்டியை மராமத்து பணிகள் செய்து தண்ணீர் கசியாமல் இருப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அரசு நிதி வீணடிப்பை தவிர்க்க வேண்டும்.
என்றனர்.