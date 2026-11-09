தினமலர் செய்தி எதிரொலி:முதுகுளத்துாரில் புதிய மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் திறப்பு
தினமலர் செய்தி எதிரொலி:முதுகுளத்துாரில் புதிய மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் திறப்பு
PUBLISHED ON : நவ 05, 2026 11:37 PM
முதுகுளத்துார்: தினமலர் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக முதுகுளத்துாரில் புதிய மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கட்டடத்தை காணொளி காட்சி வாயிலாக முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார்.
கடந்த 2022ம் ஆண்டு புதிதாக முதுகுளத்துார் உட்கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் திறக்கப்பட்டது. திறக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து முதுகுளத்துார் வழிவிடு முருகன் கோயில் பின்புறம் உள்ள வாடகை கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. இதனால் அரசின் நிதி வீணடிக்கப்படுகிறது. கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கு முன் முதுகுளத்தூர் டி.எஸ்.பி.,அலுவலகம் அருகே ரூ.1 கோடியே 28 லட்சத்தில் புதிதாக மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கட்டும் பணி நடைபெற்று முடிந்தது. பின் திறக்கப்படாமல் காட்சிபொருளாக உள்ளது. வாடகை கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வரும் மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போதுமான இடவசதி இல்லாமலும் போலீஸ் சிரமப்படுகின்றனர். இதுகுறித்து தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இருந்து மகளிர் ஸ்டேஷன் புதிய கட்டடத்தை முதல்வர் விஜய் காணொலி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்.
நிகழ்ச்சிக்கு எஸ்.பி.சந்தீஷ் தலைமை வகித்தார். டி.எஸ்.பி., சண்முகம் முன்னிலை வகித்தார். இன்ஸ்பெக்டர் ஜக்குபாய் வரவேற்றார். அப்போது பின்பு வளாகத்தில் எஸ்.பி., மரக்கன்று நட்டு வைத்தார். உடன் வர்த்தக சங்க நிர்வாகிகள்,பொதுமக்கள், போலீசார் பங்கேற்றனர்.