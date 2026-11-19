டூவீலர் ஓட்டும் சிறுவர்கள் நம்பர் பிளேட்டும் இல்லை
டூவீலர் ஓட்டும் சிறுவர்கள் நம்பர் பிளேட்டும் இல்லை
UPDATED : நவ 17, 2026 04:03 PM
ADDED : நவ 17, 2026 04:00 PM
திருவாடானை: திருவாடானை, தொண்டி பகுதியில் சிறுவர்கள் டூவீலர்கள் ஓட்டுவது அதிகரித்து வருகிறது. நம்பர் பிளேட் இல்லாத வாகனங்களும் அதிகரித்துள்ளன. திருவாடானை, தொண்டி பகுதியில் 12 முதல் 17 வயதிற்கு உட்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் டூவீலர்களை ஓட்டிச் செல்கின்றனர். காலை, மாலை நேரங்களில் பள்ளி சென்று திரும்பும் வேளைகளில் இவர்கள் சாலைகளில் அதிக வேகமாக ஓட்டிச் செல்கின்றனர். இதனால் சாலையில் நடந்து செல்வோரும், முதியவர்களும் அச்சத்துடன் செல்கின்றனர்.
புதிய டூவீலர்கள் பதிவு செய்வதற்கு முன்பே சிலர் ஓட்டுகின்றனர். இது தவிர பழைய வாகனங்களில் நம்பர் பிளேட்டுகள் இல்லாத டூவீலர்களிலும் வலம் வருகின்றனர். எவ்வித அடையாளமும் இல்லாத இந்த வாகனங்களால் விபத்துகள் நேர்ந்தால் சம்பந்தபட்டவர்களை கண்டுபிடிப்பதில் போலீசாருக்கு சிரமம் ஏற்படும்.
சிறுவர்கள் வாகனம் ஓட்டுவது குற்றம். மீறினால் பெற்றோர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்படும் என்று போலீசார் தொடர்ந்து எச்சரித்து வந்தாலும் பல பெற்றோர்கள் இதை பற்றி கவலைப் படுவதில்லை. பிள்ளைகளின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக விலை உயர்ந்த டூவீலர்களை வாங்கி கொடுப்பதுடன் சாலைகளில் ஓட்டி செல்வதில் பெற்றோர் அலட்சியம் காட்டுகின்றனர்.
சில பெற்றோர் பெருமைக்குரிய விஷயமாக பார்க்கின்றனர். டூவீலர்கள் ஓட்டும் சிறுவர்கள் மீதும், அனுமதிக்கும் பெற்றோர்கள் மீதும் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.