கிராமங்களில் மழை இல்லை ஏமாற்றத்தில் விவசாயிகள்

UPDATED : நவ 10, 2026 05:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:52 PM
திருவாடானை: திருவாடானை மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் எதிர்பார்த்த மழை பெய்யாததால் விவசாயப் பணிகள் பாதிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்தனர்.திருவாடானை, தொண்டி பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டாலும் ஏமாற்றும் விதமாக சில இடங்களில் மழையும் மற்ற இடங்களில் வறண்ட வானிலை நிலவுகிறது. இது குறித்து விவசாயிகள் கூறியதாவது:
விவசாயத்திற்கு தேவையான போதுமான மழை இல்லாமல் உள்ளது. பரவலான மழை பெய்தால் மட்டுமே பயிர்கள் செழித்து வளரும். ஆனால் திருவாடானை தாலுகா முழுவதும் சமமான முறையில் மழை பெய்யாதது இப்பகுதி விவசாயிகளிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மழைக்காலம் துவங்கியும் ஏமாற்றம் நீடிப்பதால் விவசாயிகள் கவலையுடன் வானத்தை நோக்கி காத்திருக்கின்றனர். விரைவில் அனைத்து கிராமங்களிலும் பரவலான மழை பெய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் மற்றும் மக்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.