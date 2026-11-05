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வழக்கமான வானிலை: கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள்
வழக்கமான வானிலை: கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள்
ADDED : நவ 04, 2026 05:11 PM
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தொண்டி: காற்றின்வேகம் குறைந்து வழக்கமான வானிலை காரணமாக சில நாட்களுக்கு பிறகு தொண்டி கடலோர பகுதியில் உள்ள மீனவர்கள் நேற்று வழக்கம் போல் மீன்பிடிக்க சென்றனர்.
வானிலை மாற்றம் புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக 3 நாட்களுக்குமேலாக மீன்பிடி தொழில் பாதிக்கபட்டிருந்த நிலையில் நேற்று வழக்கமான வானிலையாக இருந்ததால் மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்றனர். தொண்டி கடல் பகுதியில் 100க்கும் மேற்பட்ட விசைபடகு, ஏராளமான நாட்டுபடகு மீனவர்களும் கடலுக்குள் புறப்பட்டு சென்றனர். கடலில் இறால், கணவாய் போன்ற விலை உயர்ந்த மீன்கள் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் சென்றுள்ளனர். வலைகளை பழுதுபார்த்தல், இயந்திரங்களை சரிபார்த்தல் மற்றும் டீசல் நிரப்புதல் போன்ற பணிகளில் மீனவர்கள் நேற்று ஈடுபட்டு மீன்பிடிக்க சென்றனர்.