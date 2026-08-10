/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு விழா
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:56 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:51 PM
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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்:ஆர்.எஸ்.மங்கலம் கீழக்கோட்டை மஞ்சன மாரியம்மன் கோயில் விழாவை முன்னிட்டு, வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு விழா நடந்தது. மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, வழிபாடு செய்யப்பட்டது. மைதானத்தில் நீண்ட வடத்தின் ஒரு முனை கட்டப்பட்டு, மறுமுனை மாட்டின் கழுத்தில் கட்டப்பட்டது.
சுற்றி வந்த காளையை, ஒன்பது வீரர்கள் அடக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு காளைகளை அடக்கிய வீரர்களுக்கும், அடங்க மறுத்த காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
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