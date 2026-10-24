/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/வடமாடு எருது கட்டு போட்டி
UPDATED : அக் 15, 2026 11:27 PM
ADDED : அக் 15, 2026 04:54 PM
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கமுதி: கமுதி அருகே தோப்படைப்பட்டி கிராமத்தில் முத்தாலம்மன் கோயில் புரட்டாசி பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு வட மாடு எருது கட்டு போட்டி நடந்தது. மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை, தேனி, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து 13 காளைகள் மற்றும் 100க்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
ஒவ்வொரு காளையை அடக்க 20 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு 9 வீரர்கள் அடங்கிய மாடுபிடி வீரர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் வெற்றி பெற்ற காளைகள் மற்றும் வீரர்களுக்கு குத்து விளக்கு, பாத்திரம், கட்டில், பீரோ, ரொக்கப் பணம் உள்ளிட்ட பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. விழாவில் கமுதி அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியிலிருந்து பலர் கலந்து கொண்டு பார்த்தனர். ஏற்பாடுகளை தோப்படைப்பட்டி கிராம மக்கள் செய்தனர்.